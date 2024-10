Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Rio Ave no Estádio da Luz:

[Sobre a importância desta goleada]

«A importância resume-se aos três pontos. Estava convicto de que a equipa ia dar esta resposta. Foi uma boa exibição, quer em termos defensivos e uma boa dinâmica que me agradou em termos ofensivos, com muitas oportunidades e golos. Foi uma exibição coletiva muito boa.

É continuar a trabalhar porque quarta-feira temos já outro desafio muito importante e que pretendemos vencer porque é um dos nossos objetivos.»