O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Atlético de Madrid (4-0), em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

[Posicionamento de Di María e aposta em Tomás Araújo] «Em função da estratégia do jogo. Sabia que o Di María ia estar super motivado por jogar contra amigos da seleção. Pedi aos jogadores a melhor versão de cada um e hoje tivemos uma enorme versão do Di María. Sobre o Tomás a mesma situação: este era o onze inicial que me dava mais garantias.

[Sobre a forma como está a viver o jogo no banco] Sempre fui assim. Vocês é que estão a olhar mais para mim. Eu estou a ser eu, a viver do jogo da mesma maneira. Quando me pergunta o que gosto de ver: uma equipa como hoje, com bola, agressiva, à procura de golos. Isso é que me deixa entusiasmado. É isto que gosto de ver. Quando estou na bancada ou em casa a ver um jogo, também é isto que gosto de ver.»