Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Santa Clara, por 1-0, na 22.ª jornada da Liga:

[Análise] «Um bom jogo de futebol. Sabemos o campeonato que o Santa Clara está a fazer. A jogar nestas condições temos de dar os parabéns aos jogadores. Campo pesado, com muito vento e ambas as equipas tiveram caráter, lutaram e fizeram um bom jogo de futebol.»

[Onze inicial com muitas surpresas] «São as decisões que temos de tomar. Os jogadores trabalham connosco há algum tempo. Trabalhamos frequentemente com muitos jovens, trabalhamos juntos, conheço bem os jogadores e eles conhecem as nossas ideias. Temos muita confiança em toda a gente. Hoje tomámos as melhores decisões para fazer este tipo de jogo com segurança e qualidade.»

[Sai daqui mais feliz?] «Claro que sim. Temos um grupo de trabalho muito bom. Fizemos alguns ajustes em janeiro que seriam fundamentais. Mas eles têm de trabalhar. Quando forem chamados têm de responder. Estou particularmente feliz com o Bruma, que foi uma aposta certa da nossa parte, é um jogador muito experiente.»

[Utilização de Dahl e Belotti, João Rego e Nuno Félix] «As contrações vieram para isso e os miúdos da formação, que já não são miúdos, são o presente e futuro. Felizes com todos, com os que se estrearam, entraram ou ajudaram a vencer este jogo, que foi difícil.»

[Tomás Araújo e Schjelderup?] «Estão disponíveis. O Schjelderup, sim. O Tomás temos de ver melhor.»