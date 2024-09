Declarações de Bruno Lage após a vitória caseira sobre o Gil Vicente, por 5-1, na conferência de imprensa posterior ao jogo:

[Escolha em manter Tomás Araújo na ala direita, com Bah no banco]

«Tem a ver com tudo, com aquilo que sentimos que é melhor a cada momento. Estamos muito satisfeitos com o Bah e com o Issa [Kaboré]. Com o Beste também, por exemplo. O Beste teve de jogar a uma posição diferente, como o Araújo teve de jogar a lateral. O Bah ainda tinha uma ligeira impressão, treinou apenas um dia. Preferimos manter a equipa que vinha do Bessa, que nos deu muitas garantias. O Tomás é central mas é bom tecnicamente e é rapido. Temos de adaptar da melhor maneira todos os jogadores. Nem todos são como o Akturkoglu, que chega e marca golos. Leva tempo, leva treino e estamos muito satisfeitos com todos.»

[Ausência de Issa Kaboré no jantar de 'família']

«Sobre o Issa, já foi explicada a ausência dele. Não no almoço, mas sim na foto. São decisões que temos de tomar, entre manter o Araújo ou manter o Bah. Foi fácil tomar essa decisão. A viragem do marcador vem disso. Falámos muito com os jogadores antes do jogo sobre a cultura de equipa e de clube. Há algo acima da equipa - a família. Temos de construir uma família dentro da equipa. Isso leva tempo porque muita gente chegou tarde. As pessoas têm de nos ver como uma família, para também os adeptos nos apoiarem como uma família.»