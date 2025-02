Declarações de Bruno Lage após o Benfica-Sp. Braga desta quarta-feira (1-0), em conferência de imprensa:

[Análise]

«Vitória justa, fizemos uma primeira parte muito boa, talvez uma das melhores nesta época, perante um adversário difícil e competente. Podíamos ter terminado essa primeira parte com outro resultado. Na segunda parte o jogo ficou mais equilibrado, apesar de ter a opinião de que tivemos as melhores oportunidades do jogo. Felizes porque terminamos um jogo em que atingimos todos os objetivos».

[Liga dos Campeões]

«É um bom período, dá para recuperar. A equipa já soube fazer isso com dois ou três dias de intervalo. Sinto que fizemos um bom jogo contra o Barcelona na fase de grupos, pena o resultado. Vamos fazer o melhor possível para seguir em frente na prova.»

[É a melhor equipa em Portugal?]

«Dependemos de nós, não é de mim. Aquilo que nos interessa é a evolução a cada momento. Temos várias soluções para cada posição e várias variantes táticas para qualquer jogo.»

[Irritação com o árbitro no final]

«Na parte final ainda não tinha terminado este jogo e já me vinha à memória o que aconteceu em Barcelona. O jogo era para ter 51 minutos [na segunda parte], já ia nos 51 e 30, 51 e 40… não queríamos passar por uma situação idêntica.»