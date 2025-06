Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após o empate com o Boca Juniors (2-2), na estreia no Mundial de Clubes:

«[Análise a um jogo de emoções fortes] Fico com a sensação de que fomos a melhor equipa em campo. Tivemos uma entrada muito boa, com uma oportunidade muito boa do Renato. Depois, infelizmente, sofremos dois golos que nos penalizaram imenso. Conseguimos marcar um golo ainda na primeira parte e a nossa alteração ao intervalo foi para meter mais um homem perto do Pavlidis, mais gente entrelinhas e diagonais curtas para dentro da área. Infelizmente, com a expulsão ficámos condicionados, no entanto, mesmo com dez, penso que fomos a melhor equipa em campo. Chegámos com muito mérito ao empate e sinto que podíamos ter vencido o jogo. Por isso, temos um ponto, queríamos ter três, faltam-nos dois jogos. Temos de fazer o máximo possível de pontos para seguir para a fase seguinte, que é o nosso objetivo.»

«[Aktürkoglu e Kökcü não foram titulares porquê? Agora também vai ter de recorrer à calculadora] Temos de vencer o segundo jogo e, depois, temos o jogo com o Bayern. Sinto que a equipa tem sempre esta atitude e determinação. Tenho de olhar com a mentalidade de selecionador e para a época desgastante dos dois. O Kökcü na final da Taça saiu com uma lesão. Viram hoje que tem uma ligadura do meio da perna quase até ao tornozelo. Na segunda parte, podia entrar, até com a temperatura mais fresca e dar energia e andamento que queríamos no jogo. Foi uma época muito desgastante para eles. O Renato e o Bruma adaptaram-se muito bem ao clima e vieram com uma energia muito boa. Senti que podia começar com eles.»

«[Benfica tem urgência em contratar um lateral-direito ou ganha hoje um lateral direito com o Aursnes?] O Fredrik é um jogador fantástico, mas conto com ele noutra posição. Eventualmente, no decorrer do jogo, pode jogar ali e ajudar-nos. Não há problema, mas a começar de início… não. Precisamos de um defesa direito.»

«[Que cálculo faz para o Benfica classificar-se? Sentiu que o apoio dos adeptos do Boca foi uma vantagem?] Foi fantástico, um ambiente fantástico. O jogo teve muita energia, dentro do campo e fora do campo. Na segunda parte, sinto que o jogo teve muitas paragens, podia ter mais ritmo, infelizmente não teve. Nós somos uma equipa que tem ritmo, e eu senti que o Boca não iria suportar o nosso ritmo, se nós mantivéssemos o ritmo. O único apontamento que eu faço é que cinco minutos de compensação é realmente curto. Mas foi um jogo com muita energia fora do campo. Sentimos que estávamos a jogar fora, porque os adeptos do Boca Juniors preencheram grande parte do estádio. Mas, também, com orgulho enorme, porque os nossos adeptos fizeram-se ouvir e apoiaram a equipa quando mais precisávamos. Por isso, foi um jogo muito interessante de acompanhar. Agora, é uma corrida pelos pontos. Aquilo que é mais importante é vencermos o próximo jogo, conquistar três pontos e, depois, vamos jogar com o Bayern com a ambição de conquistar pontos.»