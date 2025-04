«Farense, Farense, Farense.»

«Farense, Farense, Farense.»

A receção à equipa algarvia nesta quarta-feira é o único pensamento que entra na cabeça de Bruno Lage.

«O nosso pensamento ter de ser Farense, Farense, Farense. Preocuparmo-nos com o jogo e com o que controlamos», começou por dizer na antevisão próximo encontro do Benfica.

Bruno Lage quis começar a conferência de imprensa logo a atalhar caminho, isto para deixar claro que o jogo com o FC Porto, no próximo domingo no Dragão, só passar a ser prioridade quando o árbitro apitar para o final do jogo da 27.ª ronda da Liga na Luz.

E lançou em jeito de aviso sobre um adversário que, apesar de estar no penúltimo lugar e de não vencer desde 2024, tem qualidade. «O Farense, apesar de não ter pontuado tanto nos últimos jogos, sinto que é uma equipa com muito dinâmica e tem resultados muito apertados. Por isso temos de estar no nosso melhor.(...) É uma equipa com uma qualidade muito forte nas transições e três homens da frente muito fortes e tecnicamente evoluídos. E tem gente que remata muito bem. Em suma é isto: completamente focados no que controlamos e até no nosso jogo.

«Antecipando já algumas questões - e sei que este é um discurso que por vezes se torna repetido - mas o nosso foco tem de ser no jogo de amanhã. Digo-o aqui e no balneário: Farense, Farense, Farense», reiterou.

O Benfica tem dois jogadores em risco de exclusão com acumulação de amarelos: Ángel Di María e Florentino. Além disso, a condição física de Tomás Araújo também obriga a cautelas. Gestão a pensar no FC Porto? Gestão, sim, mas a pensar no Farense, explicou Lage. «Escolher o melhor onze para vencer amanhã. Não é só o Tomás. E hoje em dia, a jogar de três em três dias, há sempre um ou outro jogador que tem de jogar com um toque ou uma mazela. É entendermos qual o melhor onze para apresentar para vencer o jogo. Nos últimos dois meses temos optado por isso, fazendo algumas alterações no nosso posicionamento inicial em função da dinâmica e em função daquilo que são os espaços que pretendemos encontrar para criar as nossas oportunidades de golo», explicou o treinador das águias, que recusou responder diretamente a uma questão sobre se o Benfica é favorito ao título e se nesta altura a equipa que pratica o melhor futebol, mas mostrou-se satisfeito com a evolução que tem observado nas últimas semanas.

«Temos de fazer o nosso trabalho. Temos de ser favoritos de acordo com a exigência do nosso clube e, de acordo com a exigência dos nossos adeptos, temos de jogar um futebol de qualidade. Há algum tempo eu falava nisso: nessa busca de consistência que a equipa tem apresentado, independentemente de quem jogue a equipa tem apresentado boa dinâmica. Cabe a mim, enquanto treinador, garantir sempre isso dos nossos jogadores. É nossa tarefa fazer grandes jogadores jogarem em equipa e garantir que estão sempre a top e a fazer, de forma consistente, as coisas que fazem bem», vincou.

Nem as recentes declarações de André Villas-Boas, que reconheceu que o clássico de domingo com o Benfica será o mais importante da época para o FC Porto, retiraram o foco a Lage, para quem a partida mais importante da época é... nesta quarta-feira.

«FC Porto? Farense! O jogo mais importante para nós é o Farense porque é o próximo e lamento mas neste momento não consigo ter outro discurso que não este.»

«Farense, Farense, Farense», pois claro.