O treinador do Benfica, Bruno Lage, relativizou a importância do FC Porto-Sporting desta sexta-feira, da 21.ª jornada da Liga, para aquilo que pode ser o resto do campeonato dos encarnados.

«É um jogo importante para o campeonato, para a temporada do Benfica não pode ser. Para a temporada do Benfica, o que importa neste momento é o jogo com o Moreirense. É o nosso foco e o que nos interessa neste momento», afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

O Benfica, 2.º classificado com 44 pontos, vai entrar em campo no sábado, ante o Moreirense, já conhecedor do desfecho do FC Porto-Sporting. Os leões lideram com 50 pontos e os dragões ocupam o 3.º lugar, com 42 pontos.

O Benfica-Moreirense joga-se a partir das 18 horas de sábado, na Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.