Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Moreirense no Estádio da Luz:

«Foi fundamental o apoio dos adeptos. Quando a equipa jogou com qualidade, os adeptos estiveram connosco e quando tivemos de sofrer, sofremos todos juntos. Os adeptos sofreram connosco e apoiaram a equipa.

Tínhamos dois grandes objetivos pela frente enquanto equipa. Primeiro, dar um passo para conquistar os três pontos e dar também um passo para os adeptos verem o que viram em Turim. Que a equipa está junta, unida e que somos uma família. Foi o que também viram com o Estrela da Amadora e neste sábado.»

Tivemos uma entrada muito boa no jogo e fizemos três bons golos. O Moreirense faz um bom golo. Ficámos um pouco condicionados na gestão do jogo a partir do banco pelas duas paragens forçadas que tivemos de fazer na primeira parte.

Fomos para a segunda parte com um momento para fazer as substituições. Ainda ponderámos fazer alguma alteração ao intervalo, porque sabíamos que tínhamos de continuar frescos e fortes na pressão, porque o Moreirense é uma equipa que joga bem. Mas a equipa esteve bem e aguentámos até perto dos 65 minutos para fazer as alterações. Aí, crescemos, tivemos uma boa oportunidade de golo e acho que podíamos ter feito um pouco melhor num ou noutro momento. Lembro-me da oportunidade do Barreiro. Fechávamos o jogo com 4-1 e os títulos seriam uma vitória segura da nossa parte. Ainda sofremos um golo, que não merecíamos, mas o que fica é uma vitória justa da nossa parte. O que fica são os três pontos, o apoio dos adeptos e sentir-se que a equipa está unida.»

[Aursnes disse nas entrevistas rápidas que espera muito mais do Benfica. Concorda?]

«Claro que sim. Toda a gente espera muito mais de nós. Vencemos aqui o Atlético Madrid por 4-0. Era o pior Atlético de Madrid de todos os tempos. Ainda não perdeu e quando eu vinha para aqui [sala de imprensa] estava a vencer no Bernabéu por 1-0. A exigência aqui é tremenda. Dos adeptos para nós, de mim para os jogadores e deles para eles próprios. Os jogadores não merecem sofrer estes golos em função do trabalho que fazem. A exigência tem de ser máxima de fora para dentro, mas com este apoio.»