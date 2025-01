Depois dos dias conturbados devido ao áudio que circulou nas redes sociais de uma conversa de Bruno Lage com adeptos do Benfica na garagem do Estádio da Luz, o treinador dos encarnados voltou a enviar outra mensagem.

Assim que acabou o duelo com a Juventus, que o Benfica venceu por 2-0, Lage aproximou-se da bancada visitante e, enquanto festejava o triunfo, repetiu várias vezes: «Acreditem em nós».

Depois, afastou-se e pediu aos jogadores que se aproximassem dos adeptos, nomeadamente o capitão Otamendi.

Ora veja: