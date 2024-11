O Benfica vencia por 1-0 e tinha acabado de ameaçar o segundo - remate de Pavlidis ao poste - quando João Pinheiro interrmpeu o Clássico após começarem a «chover» tochas junto à grande-área de Diogo Costa.

O momento pareceu ter travado o ascendente das águias e poucos minutos depois os dragões empataram o jogo por Samu. Após o jogo, Bruno Lage foi questionado se esse momento tinha feito mal aos encarnados, mas optou por fintar o tema, evitando assim um eventual mal-estar com os adeptos e, em concreto, a claque No Name, de onde foram arremessados os engenhos pirotécnicos.

«Você disse o minuto 39 e no meu relógio era o 37 e até pensei que era uma homenagem ao título de ganhámos aqui como equipa técnica», limitou-se a dizer em tom de piada.