Depois de ter falhado o jogo com o Auckland, Florentino permanece em dúvida para o jogo com o Bayern Munique, que encerram nesta terça-feira a fase de grupos do Mundial 2025.

«Ainda não sabemos. É uma lesão chata que o tem incomodado nos últimos tempos. Mas tem recuperado bem e vamos analisar no dia de amanhã», projetou nesta segunda-feira, admitindo assim que o médio possa recuperar a tempo do encontro com a equipa alemã.

O técnico das águias só não quer correr quaisquer riscos de utilizar jogadores que estejam em situações de risco do ponto de vista físico depois de uma época longa que ainda não terminou. Até porque, lembrou, o que está em jogo não é só a continuidade da equipa nesta competição, mas o futuro próximo, que chega já daqui a pouco menos de um mês. «Sabemos que é um jogo importante para nós, mas também sabemos que os interesses do Benfica não se esgotam amanhã. Vai entrar em campo o melhor onze neste momento para vencermos o jogo. Porque o que não podemos ter é uma lesão prolongada com já temos com o Manu e o Bah. No entanto, isso não nos tira a possibilidade de que podemos fazer um grande jogo e seguir em frente na prova», disse.

«A saúde dos nossos atletas tem de ser tida em consideração», insistiu mais à frente.