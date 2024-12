Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o V. Guimarães no Estádio da Luz:

«A importância da vitória resume-se fundamentalmente à conquista dos três pontos e a reduzir distâncias para o primeiro classificado.

Assistiu-se a um grande jogo de futebol. O Vitória justificou ao máximo o que eu disse ontem. É uma equipa muito competente, mas nós também o fomos. A estratégia pedia coisas diferentes e um bom exemplo disso foi a forma como chegámos ao primeiro golo.

Olhando para a primeira parte e para as oportunidades que criámos, penso que podíamos ter chegado ao intervalo a vencer por 2-0. Há uma segunda parte mais equilibrada, mas penso que conseguimos controlar o jogo, quer defensivamente, pela forma como pressionámos, quer também com bola. Por isso, quando olho para o jogo, foi uma grande exibição do Vitória e três pontos muito importantes para nós.»

[Vitória foi talvez das equipas que criou mais perigo ao Benfica nos últimos tempos e obrigou o Benfica a sofrer. Este jogo é a prova de que até ao final do campeonato não haverá só jogos fáceis?

«Claro que sim. A sua análise é boa, mas não foi tanto o perigo. Foi a forma como nos condicionou. Com uma pressão forte e a equipa subida.

O campeonato vai ser sempre difícil. Ninguém vence campeonatos em setembro nem em dezembro. O campeonato vence-se nas últimas jornadas.»

[Houve alguns assobios na segunda parte. A equipa acusou alguma pressão de ter de ganhar hoje para aproveitar o deslize com o Sporting? Nota-se também que os adeptos já pensam em chegar ao dérbi com o Sporting na frente do campeonato… Como vê esse sentimento?]

«Faz parte da nossa natureza querer sempre mais. A equipa em casa tem marcado muitos golos e essa é a nossa exigência. A minha primeira promessa foi manter a equipa a jogar com qualidade, a criar mais oportunidades de golo e a aumentar o número de golos. Olho também para o outro lado, sentindo que a partir dos 70 minutos os adeptos começaram a apoiar a equipa. Ouviram-se aplausos e equipa começou a crescer e teve logo uma oportunidade de golo.

O mais importante é estarmos todos juntos e perceber que hoje jogámos contra um adversário muito difícil.»