Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Mónaco no Estádio da Luz a contar para a 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«Foi um grande jogo de futebol, mais um contra o Mónaco. Fizemos os três jogos assim, com muitas oportunidades de parte a parte. Objetivo cumprido.

Estamos felizes por passar a eliminatória perante um grande adversário. O mais importante referir é que senti sempre, no conjunto da eliminatórias que fomos a melhor equipa e que merecemos seguir em frente.

Foi um jogo de enorme qualidade. O Mónaco teve períodos muito bons, principalmente após o golo deles. Chegámos à vantagem com uma boa pressão nossa. O Barreiro a ganhar a bola e chegámos com mérito à vantagem. Mas o Mónaco é muito forte no jogo interior. Mete sempre muita gente por dentro e provocou-nos problemas. (…) Tentámos corrigir ao intervalo. A nossa ideia era fechar o jogo interior. Não ir para uma linha de cinco, mas jogar em função dos jogadores que estava no meio do campo. Fechar o espaço interior com o Andreas [Schjelderup] e o Aktürkoglu, ter os laterais a sair à largura e bom posicionamento do Barreiro e do Kökcü a fechar o espaço interior. Alterámos com o segundo golo. A entrada do Samuel [Dahl] e do Zeki [Amdouni] foi para mudarmos a nossa pressão, a nossa forma de jogar, mas o que foi determinante foi termos mais calma com bola na segunda parte e criar as oportunidades que criámos para marcarmos os nossos golos e seguirmos em frente na prova.»

[Aliviado com este empate que permitiu passar a eliminatória?]

«Vencemos fora e empatámos em casa. Vamos ver hoje e amanhã quantas equipas que jogam em casa têm um registo positivo e que lhes permita seguir em frente. Acabei de ver o Club Brugge fazer um resultado fantástico e infelizmente o Sérgio Conceição e o João Félix foram eliminados a jogar em casa. Estamos a jogar a Champions. São jogos muito difíceis. Cumprimos o objetivo, que era o mais importante.»

[Trubin faz boas defesas, mas também está ligado a golos. Preocupa-o essa instabilidade?]

«Não me preocupa. Até chegar ao momento em que ele tem de decidir, a bola por 11 [dez] jogadores. Estar aqui a individualizar não é importante no dia de hoje. Vamos ter tempo para analisar o jogo, trazer as coisas positivas e perceber no que é que podemos melhorar com os jogadores que temos disponíveis.»