Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota no terreno do Barcelona, por 3-1, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

[Fatores determinantes neste jogo?]

«Quero partilhar o sentimento de frustração que estamos a ter. Frustração pelo que fizemos no conjunto dos dois jogos. Sentimos que o desfecho podia ser diferente. Orgulho também pelo percurso realizado, porque jogámos contra uma grande equipa. Sentimos que entrámos bem no jogo, sofremos o primeiro golo e a equipa tem uma resposta muito boa e marca de imediato. Depois surge um grande golo do Barcelona no segundo golo e penaliza-nos sofrer o terceiro golo numa transição. As alterações que fizemos foi para melhorar a equipa e marcar o segundo golo, mas não conseguimos. Temos de dar os parabéns ao Barcelona, que fez um grande jogo. Uma equipa muito boa e um treinador com uma experiência enorme. Senti o respeito que tiveram por nós na forma como preparam o jogo e é com mérito que seguem em frente.»

[Meio campo foi determinante?]

«A pressão do Barcelona na frente não foi tão próxima como costuma ser. Foi mais para controlar o que pudéssemos fazer no meio campo. Sinto que se chegássemos mais frescos ao jogo, poderíamos ter outra resposta nos duelos individuais, ofensivos e defensivos.»

[Taticamente o que mudou?]

«Nos primeiros 15 minutos a equipa conseguiu ter bola e jogar no meio campo ofensivo do adversário. Depois na segunda parte tentámos organizar, procurar o nosso golo e as alterações que fizemos foi para mexer nos três homens da frente. Em termos defensivos, tínhamos de interpretar muito bem três momentos: a saída de bola do guarda-redes, perceber como o adversário joga e quando estivéssemos baixos tínhamos de estar juntos para controlar o espaço entre linhas. Curiosamente, os golos nascem na sequência de uma bola parada e em duas transições defensivas que podíamos ter feito melhor.»