O treinador do Benfica, Bruno Lage, falou esta noite sobre o lateral-esquerdo espanhol Álvaro Carreras, um dos destaques na equipa das águias desde o seu regresso ao comando técnico, sendo desafiado a fazer um paralelismo com Grimaldo, espanhol que Lage também treinou no Benfica e que ocupa a mesma posição, agora ao serviço do Bayer Leverkusen.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Bayern Munique, da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, Lage diz que a «evolução dos jogadores» é mais notória quando eles jogam, que Carreras está a «construir algo de muito bom» e que, quer ele, quer Grimaldo, são jogadores de «enorme qualidade».

«Nota-se mais a evolução dos jogadores quando eles estão a jogar. Quando olhamos para o que é o jogador e o que tem vindo a desenvolver, é mais fácil verificar a evolução dele a jogar. O que fizemos foi tentar olhar para todos os jogadores e tentar colocá-los em campo para tentar tirar o maior partido das competências de cada um deles», começou por dizer.

«Sobre a comparação, acho que a única coisa que pode comparar é o facto de terrem ambos a mesma nacionalidade. Apesar de jogarem a lateral-esquerdo, acho que são jogadores diferentes. Um com umas características, outro com outras. Dois jogadores de enorme qualidade, o Grimaldo já com uma carreira, este a construir algo de muito bom e ao serviço do Benfica», concluiu.

À partida para esta jornada, iniciada esta terça-feira, o Benfica é 13.º classificado na fase de liga, com seis pontos e um saldo de 7-4 entre golos marcados e sofridos. O Bayern Munique é 23.º, com três pontos e um saldo de 10-7 em golos.

O italiano Davide Massa é o árbitro do jogo, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 20 horas de quarta-feira.