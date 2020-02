Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Famalicão por 3-2 para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Sobre a rotação da equipa e o clássico com o FC Porto aí à porta]

«Nem agora nem desde o início da época fizemos poupanças. Às vezes para o rendimento a cada momento e por vezes temos de optar por um ou por outro jogador.

Há cerca de duas semanas, com menos horas de intervalo entre um jogo e o de Alvalade, a equipa teve uma boa resposta. A distância para o jogo com o FC Porto é maior: são três dias de intervalo mais o dia do jogo, que é só à noite. Há imenso tempo para a equipa recuperar e para se apresentar com frescura com que se apresentou em Alvalade.»