Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Rio Ave (2-1), em jogo da 27.ª jornada da Liga:

«Foi um grande jogo. Uma grande exibição da nossa parte. Às vezes as pessoas perguntam se os jogadores estão com o treinador, é ver o que esta rapaziada correu hoje. Há um ano tudo começou com o Rio Ave, curiosamente com uma reviravolta, hoje senti isso. Depois de todas as contrariedades, senti que íamos vencer o jogo, pela coragem e pela vontade de jogar. Vitória muito importante, coloca-nos em igualdade pontual com o FC Porto. Acredito muito no trabalho que fazemos diariamente.

[Dyego Sousa] Eu conto com todos, vocês viram que o Zivkovic ia entrar. Sempre disse que conto com todos, o Dyego fez um trabalho fantástico. Depois trocámos para o Seferovic e Vinícius. Temos cinco substituições, toda a gente tem de dar o litro.

[Hoje mexeu de forma diferente, sentiu que o Rio Ave era mais perigoso?] Há várias formas de interpretar isso. Construímos a três e tínhamos cinco jogadores no ataque. As pessoas olham muito para os nomes, são dinâmicas. Isso é que é o mais importante.

[Próximos dias vão ser melhores?] Temos trabalhado sempre com uma tranquilidade muito boa, sabemos do nosso valor. Todo o grupo de trabalho tem visto o empenho de toda a equipa, a vitória tinha de surgir. Com o Tondela tivemos muitas oportunidades, com o Portimonense fizemos uma primeira parte fantástica e depois permitimos o empate se calhar por causa daquilo que a equipa viveu. Hoje mais uma entrada muito boa e vencemos com todo o mérito. Houve um momento muito bom do Rio Ave, mais depois foi sempre mais Benfica.»