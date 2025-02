Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Mónaco no Estádio da Luz a contar para a 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

[Concorda com o que disse o treinador do Mónaco? Que o Benfica teve muita sorte na eliminatória, sobretudo no segundo jogo?]

«Sabe que essa tem sido a minha sina. Tenho sempre sorte.»

«Quem disse que tenho sempre sorte? Acabou de dizer o treinador adversário. Já nos defrontámos cinco vezes e quase sempre com bons resultados da nossa parte. Ou é queixas dos árbitros ou sorte do treinador. Já cá veio jogar uma vez contra nós. Há um resultado muito bom da nossa parte e depois um erro grosseiro do árbitro lá [na eliminatória com o Eintracht Frankfurt em 2018/19] e não o ouviram falar do árbitro.»