Com três vitórias em três jogos, Bruno Lage está a ter, até ao momento, um regresso triunfal ao Benfica.

Ainda assim, o técnico das águias não quis colar ao primeiro esboço desta nova era o rótulo de «equipa à Benfica».

Mas garantiu que sabe o que é isso de jogar à Benfica. «O mais importante é irmos trabalhando diariamente para atingir isso [de ter] uma equipa à Benfica, porque eu sei o que os adeptos gostam. Eu também cresci aqui e é assim também que eu me identifico. A nossa ambição é continuarmos a crescer como equipa. Temos criado mais oportunidades de golo e queremos continuar nesse registo», apontou, relativizando os bons resultados desde que regressou ao clube.

«Ainda não fizemos nada de especial. Ganhámos apenas três jogos», constatou.

Em resposta a uma outra pergunta, Bruno Lage detalhou o que pretende ainda ver implementado. «Quero uma equipa mais agressiva no último terço, na busca de espaços, de mais situações de finalização, porque se criarmos mais, podemos marcar [mais] golos. Mas criar mais em qualidade. Tenho trabalhado imenso com os avançados e com os alas sobre a forma de chegar ao último terço, que espaços pode o adversário oferecer-nos, que tipo de cruzamentos pretendemos, que tipo de movimentações quero dos avançados em termos coletivos e individualmente.»