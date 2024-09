O Benfica venceu o Estrela Vermelha, por 1-2, ao final da tarde desta quinta-feira, no regresso das águias à Liga dos Campeões. Um dos jogadores em melhor plano foi Orkun Kökcü, que parece revigorado a jogar sob as ordens de Bruno Lage.

O turco marcou um grande golo de livre direto depois de ter feito duas assistências diante do Santa Clara. Questionado sobre um acréscimo da influência do jogador no Benfica, Lage remeteu para o coletivo.

«Esse papel não é só para o Kökcü, mas para todos os jogadores. Não sou só eu [que lhe passa indicações], a minha equipa técnica também comunica muito. Todos os jogadores têm de saber o que queremos para cada posição. Nós preparámos o Aursnes e o Kökcü para jogarem nas duas posições. Quando falei com ele no final era sobre a pressão do nosso lado direito, para não deixar o Issa em situações de um-contra-um», explicou.

Lage admitiu, durante a conferência de imprensa, não saber que tinha quebrado uma série de 18 jogos sem perder do Estrela Vermelha, em casa. O treinador desdramatizou e quis antes elogiar a prestação dos adeptos.

«Os nossos 500 adeptos fizeram-se ouvir. Podiam ser 300, como no filme... Fizeram-se ouvir no momento em que a equipa mais precisou, o que ainda valoriza mais a vitória», terminou.