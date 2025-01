Vítor Bruno foi despedido do comando técnico do FC Porto na madrugada desta segunda-feira. Assim, Bruno Lage é agora o treinador dos três grandes que mais tempo se mantém no cargo (chegou em início de setembro).

Questionado se a conjuntura do futebol português enfraquece o papel do treinador, com tantas mudanças ao nível dos bancos de suplentes, Bruno Lage lamentou o despedimento de Vítor Bruno.

«Primeiro, quero lamentar a saída de um treinador, porque é sempre de lamentar. Temos de manter a nossa confiança, temos de olhar para as coisas que controlamos e ter coragem de fazer as coisas como pensamos. Se assim fosse, o Leandro nunca tinha jogado com o Florentino. Nós é que vamos vendo o filme diário, dos treinos dos jogadores, no momento ofensivo, defensivo. Acreditar muito nas nossas ideias, forma de trabalhar», começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Barcelona.

«Temos de saber que quando estamos num bom momento, temos de o prolongar. E num momento menos bom ter um 'clique'. Há 15 dias, com uma derrota com o Sp. Braga o capitão de equipa estava a mostrar o troféu da Taça da Liga. O momento [do treinador] é cada vez mais curto, de três em três dias. Temos sempre dar resposta e a grandeza do Benfica assim o exige. O que temos de fazer é saber que o treinador tem um plano e fazer acreditar os jogadores de que vamos conquistar títulos», finalizou Bruno Lage.

O Benfica defronta o Barcelona na terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, pelas 20 horas, no Estádio da Luz. Uma partida que poderá acompanhar AO VIVO com o Maisfutebol.