Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate na visita ao Sporting de Braga (1-1), na 34.ª e última jornada da Liga:

«[Análise ao jogo] Foi uma entrada forte da nossa parte, com duas boas oportunidades. Surge o penálti, bem analisado pelo VAR, mas o Sp. Braga até aí não tinha feito nada para se colocar em vantagem. A equipa correu atrás do resultado, tentámos corrigir posicionamentos, fazer com que as alterações fossem suficientes para marcar dois golos, só marcámos um e não vencemos o jogo, que era importante. Não vencemos o campeonato e lamento imenso. Lamento pelos adeptos, porque sei o que significa ganhar o campeonato e aqui estou eu a assumir a responsabilidade. Sei a dor que é não vencer o campeonato, mas tenho de dizer que tenho um orgulho enorme nos jogadores, que nestes oito meses deram tudo, foram com as nossas ideias até ao último minuto. Aproveito para dar os parabéns ao Sporting.»

«[Que adjetivos encontra para qualificar esta época? Falou com Rui Costa sobre o futuro?] Ainda temos um troféu pela frente e há todo um trabalho que fizemos esta época. A minha análise da época não se deve apenas a perder o campeonato, sabemos o que significa não vencer o campeonato no Benfica, não o oferecer aos nossos adeptos, sabemos disso. Já vencemos um troféu, temos de recuperar e sair daqui juntos e unidos. Por muito difícil que seja, temos de renovar energia e focar atenções no jogo da Taça.»