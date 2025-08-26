Lage: «Mourinho conhece muito bem o Benfica e o Estádio da Luz»
Técnico do Benfica enfatizou que a equipa tem de ser «mais racional do que emocional»
«Sabemos da importância financeira e estratégica da Champions»
«Nélson Semedo? Tenho falado mais com o Dedic, o Bah e o Leandro»
«Fenerbahçe é uma equipa de Champions, com um treinador top»
«Prestianni tem de contribuir com o bom rendimento que tem apresentado»
Lage explica Florentino a treinar na equipa B
«Reforços? Temos uma estratégia que foi definida no final do campeonato»
«Aktürkoglu? Será assunto no dia em que não contribuir e achar que está tudo bem»
«João Veloso a titular? Abre-se a porta a muita gente»
Lage revela linha defensiva: «Foi uma piada que saiu ao contrário»
«Não fico nada preocupado por Mourinho ter elogiado o árbitro»