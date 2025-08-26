Bruno Lage, treinador do Benfica, falou aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Fenerbahçe, da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. O técnico recordou o grande currículo de Mourinho, treinador adversário, na Liga dos Campeões.

Antevisão ao jogo

«O mais importante é a vontade enorme que nós temos de jogar a Liga dos Campeões. Sabemos da importância financeira e estratégica para o clube, mas temos de vencer o jogo. E temos de ter consciência que do outro lado temos uma equipa de Liga dos Campeões, temos uma equipa repleta de jogadores de enorme qualidade e um treinador que conhece muito bem a competição e já venceu por duas vezes. O míster José Mourinho conhece muito bem o Benfica, conhece muito bem o Estádio da Luz. Amanhã temos de estar juntos, quer dentro de campo, quer fora de campo, temos de ser mais racionais do que emocionais. Antecipo um jogo tático em que nós, enquanto equipa dentro de campo, temos de ter a paciência e a inteligência para vencer o jogo. Temos no mínimo 90 minutos para vencer o jogo e temos de ter um apoio fantástico dos adeptos, de que forma eles também perceberem os momentos do jogo.»

Pressão financeira deste jogo

«A responsabilidade está em todos os jogos. Desde o início da época, nós tínhamos um troféu para conquistar, nós tínhamos jogos que vencer para chegar à fase seguinte... A nossa responsabilidade está sempre no máximo, a nossa motivação em vencer e jogar pelo Benfica está sempre no máximo. E aquilo que pensamos é de forma como vamos vencer o jogo seguinte.»