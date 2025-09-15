Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo com o Qarabag para a Liga dos Campeões. O técnico das águias recordou/clarificou as declarações recentes sobre o facto de este ter sido o único mercado de verão no que foi ouvido desde que se tornou treinador da equipa principal, recusou tê-lo dito com qualquer motivação política:

Pode ter queimado algumas pontes com outros candidatos por ter dito que a direção de Rui Costa foi a única que o ouviu no planeamento de um mercado?

«Eu comecei a minha abordagem sobre o mercado na perspetiva do treinador. E o que disse foi um facto, o óbvio. Perguntaram-me se eu sentia mais responsabilidade pelo mercado que fizemos e eu, obviamente, disse que sim porque tinha sido enquanto treinador do Benfica o único mercado - não disse verão, mas digo-o agora - em que as ideias convergiram num sentido. É a visão daquilo que é o treinador. Quiseram levar para o lado político. Eu só vou meter-me no lado político se sentir que uma linha vermelha é ultrapassada. Se eu sentir que algum dos candidatos ataca a equipa de alguma maneira, terei de dar o passo em frente e ultrapassar essa linha. Mas sou treinador de futebol e estou preocupado é em fazer crescer a equipa. Até digo mais! Nem estou preocupado em ser consensual. A minha grande preocupação é ajudar o Benfica a ganhar títulos e a jogar bom futebol.»

Treinador do Benfica não ultrapassou a linha vermelha?

«E apresentei a minha perspetiva enquanto treinador e as pessoas fazem as interpretações que querem.»