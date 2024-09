O Benfica entrou com o pé direito na Liga dos Campeões, com a vitória em casa do Estrela Vermelha (1-2), mas isso já faz parte do passado.

Esta foi uma das garantias deixadas por Bruno Lage na tarde deste domingo, durante a conferência de imprensa de antevisão à visita ao Boavista.

«Foi um bom momento, mas já está no passado. Sobre o jogo, três coisas», começou por dizer.

«Após o jogo com o Estrela Vermelha, o nosso foco estava já no jogo com o Boavista, que é uma equipa com muita velocidade e espírito de união. Jogar no Bessa tem sido difícil para o Benfica. E não há cá mudanças de "chip" para nada, o nosso "chip" é só um. Vamos a jogo para jogar bem e para conquistar os três pontos. O nosso "chip" é sermos determinados», começou por argumentar.

Recordando que a jornada europeia encurtou o tempo de atenção ao campeonato, o treinador das águias apontou aos objetivos no imediato.

«O nosso tempo é escasso. A minha atenção recai nos jogadores e na análise do próximo jogo. Quero prolongar os nossos bons momentos no jogo. Conquista-se os adeptos a jogar bom futebol, de forma ofensiva e atrativa», prosseguiu.

Desta forma,Bruno Lage reiterou o aviso deixado aos seus pupilos.

«Não pode haver espaço para baixar o nível. Amanhã deveremos encarar o jogo com seriedade, pois o adversário é muito forte no seu reduto», rematou.

O Benfica visitará o Boavista na noite desta segunda-feira (20h15), no encontro que encerrará a sexta jornada da Liga. Partida para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

São cinco os pontos que separam o 7.º e o 14.º classificado.

[artigo atualizado]