O jovem Diogo Prioste já tem treinado com a equipa principal do Benfica durante as pausas para seleções, mas desta feita foi mesmo chamado por Bruno Lage para trabalhar com os jogadores seniores antes da receção ao Bolonha, para a Liga dos Campeões.

Questionado sobre a razão que o levou a chamar o médio de 20 anos, o treinador do Benfica deixou elogios àquele que é um dos capitães da equipa B.

«O Diogo tem sido muito regular na equipa B, acho que tem sido dos melhores elementos, tem feito uma época muito boa e merecia treinar connosco hoje, tal como tem vindo a fazer regularmente», disse. Resta saber se será aposta nesta quarta-feira.

Quanto a outros dois jogadores formados no Benfica, Renato Sanches e Tiago Gouveia, Bruno Lage ainda não tem novidades sobre o regresso, já que ambos estão lesionados. «Ainda não sabemos ao certo quando podem voltar. Nem o Renato, nem o Tiago», garantiu.

O duelo entre Benfica e Bolonha começa às 20 horas, no Estádio da Luz, nesta quarta-feira. Conta para a sexta jornada da fase regular da Liga dos Campeões.