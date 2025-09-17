O treinador Bruno Lage falou, esta manhã, à chegada ao Benfica Campus, pouco depois das 09h da manhã, à comunicação social, sendo as suas primeiras palavras após confirmado o fim da sua segunda passagem pela equipa principal. O técnico frisou que deseja «muito bem ao Benfica», praticamente “confirmou” que Mourinho é o seu sucessor e falou em «condicionalismos internos e externos» que não permitiram ao Benfica «fazer melhor»:

«O mais importante é que desejo muito bem ao Benfica, foi isso que nós tentámos fazer neste regresso, foi nesse sentido que trabalhámos arduamente no início desta época, montar um plantel completamente diferente do que encontrei há um ano, quando chegámos. Mas, infelizmente, como falámos ao longo do tempo, alguns condicionalismos, quer internos, quer externos, não nos permitiram fazer melhor.»

«Agora é desejar a maior sorte ao senhor que se segue. Eu não sei se se confirmam as notícias, se é o mister Mourinho ou não, mas o mais importante é que ele é um homem que conhece muito bem o Benfica, curiosamente jogou três vezes contra esta equipa [ndr: na Eusébio Cup e na Liga dos Campeões], conhece bem esta equipa, elogiou o plantel, disse o quão eu era um homem feliz pelas opções que tinha e certamente ele vai ser muito mais feliz, ainda com Sudakov e Dodi [Lukebakio] para ajudar.»

Mensagem aos jogadores:

«Um abraço, cumpriram sempre com as minhas indicações e sinto-me realizado uma vez mais. O mais importante é que quero muito bem ao Benfica, o Benfica fez muito bem por mim, pela minha carreira. Projetou-me em termos nacionais e internacionais, proporcionou-me condições financeiras que me permitem dar condições à minha família para termos uma vida tranquila. Era isso que tinha para dizer.»

De que condicionalismos fala:

«Acho que já falámos sobre isso ao longo das várias vezes em que temos falado nas conferências. Muito obrigado.»