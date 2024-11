O treinador do Benfica, Bruno Lage, assumiu que é bom ser-se reconhecido pelos adversários, em resposta sobre os elogios deixados pelo médio português do Bayern Munique, João Palhinha, antes do duelo da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Porém, apontou, independentemente do reconhecimento ou não, à ideia de fazer um «bom jogo».

«É sempre bom sermos reconhecidos pelos nossos adversários, apenas isso. Quando eu olho para a carreira do João [Palhinha], vejo também um jogador de enorme qualidade, sei perfeitamente que, quando se é médio, se olha para o jogo de outra maneira, por isso ele vê o jogo de forma global. Com certeza que essa análise que ele fez à equipa é também pela capacidade de leitura que ele tem no jogo. Sentimo-nos reconhecidos, mas o mais importante é nós, amanhã, jogando contra o João, contra a equipa do João, podermos fazer um bom jogo, é isso que está na nossa mente», afirmou, em conferência de imprensa, esta terça-feira.

Com o dinamarquês Alexander Bah de fora deste jogo, como o Maisfutebol noticiou esta tarde, Bruno Lage foi questionado sobre se seria Tomás Araújo a solução para lateral-direito, com Otamendi e António Silva como centrais. Porém, o técnico não deixou garantias, dizendo que também há Issa Kaboré e também o jovem Leandro Santos.

«Neste momento estão em cima da mesa as três possibilidades. Para além do Tomás, o Issa [Kaboré] e até mesmo o Leandro, porque é um miúdo que tem vindo a treinar connosco. Temos três possibilidades e uma delas vai jogar amanhã», disse.

À partida para esta jornada, iniciada esta terça-feira, o Benfica é 13.º classificado na fase de liga, com seis pontos e um saldo de 7-4 entre golos marcados e sofridos. O Bayern Munique é 23.º, com três pontos e um saldo de 10-7 em golos.

O italiano Davide Massa é o árbitro do jogo, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 20 horas de quarta-feira.