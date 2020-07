Uma semana depois de ter deixado o comando técnico do Benfica, Bruno Lage deixou uma mensagem para os adeptos encarnados.

«Depois de me despedir do presidente, do diretor desportivo, do diretor-geral e de todos os jogadores, bem como de todos os que trabalham diariamente no Seixal, quero, agora, despedir-me de todos vocês, os adeptos, que são a essência deste clube único no mundo», começa por referir o técnico, em mensagem divulgada através da agência Lusa.

«O mais difícil é afastarmo-nos de algo em que acreditamos. E esse momento chegou. Muito obrigado. Que a onda vermelha volte rapidamente a apoiar a equipa nos estádios e a empurrá-la para novas conquistas. Agora, o mais importante é que o Benfica volte rapidamente às vitórias, como a de ontem... como a de amanhã», acrescentou ainda Lage, com referência ao lema do Benfica, «E Pluribus Unum» (De todos, um).