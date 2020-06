Bruno Lage garante que não se sente um treinador a prazo no Benfica e que está focado nos dois objetivos que tem para esta época.

«O que posso dizer é o que vai na minha cabeça: disputar este campeonato até ao fim e ter a oportunidade….ter a oportunidade não, vencer a Taça de Portugal. É isso que me passa pela cabeça: lutar pelo campeonato e vencer a Taça», referiu o técnico na antevisão do jogo com o Marítimo.