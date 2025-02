Declarações de Bruno Lage em conferência de imprensa posterior ao Estrela da Amadora-Benfica (3-2):

[Análise]

«Boa entrada no jogo, infelizmente comemos… comemos não. Sofremos o segundo golo numa carambola, voltámos a marcar o terceiro golo. Terminámos a primeira parte com uma oportunidade muito boa do Akturkoglu. Entramos na segunda parte com a infelicidade de sofrer aquele golo, também pelo vento, a bola ficou curta. Com as alterações terminámos o jogo da melhor maneira. Lembro-me de uma bola defendida com a cabeça pelo guarda-redes e um bom apontamento de calcanhar do Arthur. Vitória justa.»

[Preâmbulo de Lage aos jornalistas]

«Olhando para trás, para a última semana, e depois de todas as conferências da semana passada, onde estive sempre a vossa disposição, é minha intenção não vos faltar ao respeito e não deixar nenhuma pergunta por responder. O que se passou na última semana não quero aprofundar, é seguir em frente. O vosso trabalho é fazer perguntas, entendo perfeitamente, mas tenho direito a responder àquilo que gosto. É sobre futebol. Outros assuntos não tenho nenhum prazer. No entanto, vocês são livres de fazer as vossas questões. Umas mais curtas, mas outras mais prolongadas, mas ninguém vai ficar sem resposta.»

[Incapacidade em manter dois golos de vantagem]

«Acho que o golo da primeira parte é uma carambola no primeiro remate à nossa baliza. Uma primeira parte fantástica podíamos ter ganho 4-1. O 3-2 pusemos a bola a mercê do avançado da Estrela da Amadora, são golos que sofremos e não devíamos ter sofrido. Devíamos ter feito mais golos e fechado o jogo por uma margem mais expressiva.»