O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Rio Ave, na Luz, para os quartos de final da Taça de Portugal 2019/20:

«Fisicamente desgastante? Qual é o jogo que não exige fisicamente aos jogadores? Fiquei surpreendido com a direção que alguns órgãos de comunicação tiveram em relação ao que eu disse [na antevisão]. Por que é que não jogámos um pouco mais cedo? O FC Porto acabou às 20h00 e nós não jogámos a essa hora porquê? O mais importante era jogarmos às 21h15. Quem tem esta resposta [referindo-se ao jogo com o Rio Ave] recupera melhor. Porque é que nós jogamos na sexta-feira [frente ao Sporting, para o campeonato]? Não é uma crítica, é uma reflexão. E o FC Porto até está pior do que nós porque tem a Taça da Liga.»