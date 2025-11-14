À margem de uma apresentação na Faculdade de Motricidade Humana, em que falou sobre a periodização de treino na curta pré-temporada do Benfica, Bruno Lage respondeu às questões dos jornalistas sobre o momento do clube.

Despedido em setembro, o técnico setubalense não quis entrar em polémicas e pediu «tempo» a José Mourinho.

«Após a minha saída, aquilo que é melhor para nós é afastarmo-nos e colocarmo-nos à distância. O mais importante e aquilo que dizia para mim, e mantenho a coerência, é que o maior adversário do Benfica nesta época seria o fator tempo. Por isso, se eu pedia tempo para mim, acho que é legítimo pedir tempo para o míster José Mourinho. Tempo de qualidade de tempo para treinar», afirmou.

«O número de treinos é muito curto. O Benfica tem mais tempo a jogar do que propriamente a treinar. Tem de haver um período de tempo que seja padronizado em treinos. Treinos que não são apenas treinos de recuperação, mas com todos os jogadores à sua disposição para treinar e para fazer crescer a sua ideia de jogo. Aquilo que eu lhe posso dizer neste momento é que o Benfica tem plantel e tem um treinador que dispensa apresentações», continuou o técnico.

Bruno Lage rejeitou qualquer «mágoa» pela saída do Benfica. E, ainda em relação a declarações feitas por José Mourinho, que admitiu que a equipa «mordia» pouco os adversários e tinha menos intensidade antes da sua chegada, Lage rebate:

«À medida que nós vamos tendo experiência, as nossas costas vão ficando mais largas. Neste momento, aquilo que eu sinto é isso. Eu tenho as costas largas. Eu não senti isso como crítica, vou ser honesto. Os treinadores são diferentes. As ideias de jogo dos treinadores são diferentes. A minha é diferente de Roger Schmidt e a de Mourinho é diferente da minha», explicou.

«Construímos um plantel de enorme qualidade»

Após notícias da imprensa nacional darem conta da intenção de Mourinho contratar jogadores no mercado de inverno, Bruno Lage reforçou a sua confiança no plantel desenhado no verão.

«Eu e Rui Costa estávamos concentrados em construir um plantel de enorme qualidade, em relação àquilo que é a minha ideia de jogo. Aquilo que eu vos posso dizer, que na minha opinião, é um plantel com enorme qualidade», disse. Porém, houve alguns contratempos.

«Se há necessidade de reforços? Claro que sim. Uma das posições é o médio-ala esquerdo. Como vocês sabem, no decorrer da pré-época, perdemos o Akturkoglu, que era um jogador muito importante para a equipa. E perdemos também o Bruma, não se esqueçam dele. Até lá, Manu Silva vai regressar. Com muita pena minha, foi um jogador que pedi e praticamente não jogou comigo. E ainda há a recuperação do Bah, que pode ser alternativa ao Dedic.»

«No mercado de janeiro poderá também o treinador, o míster José Mourinho, aproveitar tal como eu aproveitei para contratar jogadores que vão ao encontro da sua ideia de jogo», terminou.

Bruno Lage tem estado longe dos relvados desde setembro mas diz continuar a trabalhar com a sua equipa técnica, prometendo até novidades em breve no que diz respeito a conteúdos audiovisuais.