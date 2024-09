Bruno Lage compareceu diante dos jornalistas no Seixal, nesta quinta-feira, para a apresentação como novo treinador do Benfica, até 2026. Uma das perguntas foi relacionada com declarações célebres de Bruno Lage, sobre os desenhos animados Super Wings, do Canal Panda.

Questionado se os filhos já compreendem o que é o Benfica, Bruno Lage emocionou-se. «Já nem posso dizer o que eles veem hoje em dia. Meteram-me a falar sobre os meus filhos e vou sempre ao tapete [pausa]. Saí de casa e o pequenino ainda não sabe o que é o Benfica. Pensava que eu vinha para uma festa, viu-me de fato e gravata. O grande já sabe e o que lhe disse é para ter orgulho no pai. Quero que ele, que é um grande benfiquista, a mãe e os benfiquistas, tenham orgulho em mim», disse, de lágrimas nos olhos.

«Quem regressa é alguém com vontade de vencer. Se formos à média de anos e de títulos conquistados, se calhar, a média do Bruno Lage é muito semelhante à dos outros treinadores dos últimos 20 anos. O mais importante de olhar para o passado... olhe, ali está o [Campeonato] 37, que me enche de orgulho. Nunca levei o meu filho ao Museu do Benfica, porque não quis intrometer-me na vida do clube, mas hei-de levá-lo. O que eu quero é dar mais títulos a este grande clube», reforçou.

Sobre as prioridades, Bruno Lage respondeu: «Temos de olhar para o caminho dos próximos nove meses. Temos de olhar para o treino de amanhã e o jogo com o Santa Clara. O passado recente tem-nos dito que a desvantagem pontual face ao primeiro não é significativa. É possível recuperar e, para além do campeonato, temos outras competições, temos objetivos bem definidos, de acordo com a grandeza do Benfica», afirmou.

Questionado se promete ser campeão, Lage nem deixou o jornalista terminar a pergunta: «Prometo ganhar e jogar bem. É isso que eu prometo. E muito trabalho. É isso que nos vamos fazer. Plantel? Se recordar aquilo que eu disse nas conferências, a minha ideia é de um plantel curto, competitivo e equilibrado», avaliou o treinador.

Por fim, foi também questionado se faria algo diferente, olhando para os últimos momentos no Benfica. «Não penso muito na passado, hoje o Bruno Lage é diferente. O presidente falou sobre o meu último dia aqui, hoje chego com cabelos brancos. Eles ajudam-me a ver as coisas com mais clareza, de uma forma emocionalmente diferente. Se o homem que sou hoje olhasse para trás e nao entendesse que devesse ter feito as coisas de outra maneira, o meu caminho de aprendizagem não tinha sido feito. Mas não é isso que se faz, as ações ficam e temos de aprender com elas, fazendo um caminho de sucesso», terminou.