No ano atípico de 2020 (devido à pandemia de Covid-19, naturalmente), Bruno Lage levou o Benfica à final da Taça de Portugal ao bater o Famalicão nas meias-finais, em fevereiro. Depois de uma interrupção imposta pelo confinamento geral, a final só aconteceu a um de agosto, diante do FC Porto, mas já com Nélson Veríssimo enquanto treinador.

Bruno Lage recordou esse momento na conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Tirsense desta quarta-feira, para a segunda mão das meias-finais da competição. E até falou sobre uma promessa que fez a si mesmo:

«Prometi nunca ver uma final da Taça de Portugal como espetador, porque quero ir enquanto treinador. Ajudei a equipa [em 2020], mas não tive tempo para a disputar. Tive outras coisas para fazer [risos]. Fui lá uma vez quando a B SAD jogava no Jamor. Por isso é que comecei esta conferência a dizer que queremos muito estar no Jamor», revelou.

Para a história, fica essa final perdida com um bis de Mbemba e um golo de Carlos Vinicius. Agora, o Benfica está prestes a assegurar a presença em nova final.

«Fizemos um bom resultado na primeira eliminatória, mas o mais importante é confirmar a presença no Jamor. Respeitar o Tirsense e carimbar uma final que já nos foge há algum tempo. Não a vencemos há oito anos. Nos últimos dez anos, marcámos presença três vezes. Amanhã queremos carimbar outra com mais uma boa exibição», atirou.

O Benfica recebe o Tirsense, da quarta divisão, no Estádio da Luz após uma primeira em que as águias venceram por 5-0. O encontro começa às 20h15 desta quarta-feira. Pode acompanhar o jogo AO VIVO com o Maisfutebol.