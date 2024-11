Desde que assumiu o comando técnico do Benfica, Bruno Lage leva oito vitórias em nove jogos.

Neste sábado, no Estádio Algarve diante do Farense, o treinador setubalense vai cumprir o décimo desafio e foi desafiado a fazer um balanço destes quase primeiros dois meses de trabalho: está a superar as expetativas? Estará ao nível do que esperava?

Lage não quis olhar para o que foi feito, mas sim focar-no no trabalho que tem pela frente no sentido de continuar a ajudar a equipa a evoluir. Até porque, considerou, o tempo para trabalhar escasseia e não permite grandes reflexões. «A jogar de três em três dias e a preparar os jogos nem temos tempo de olhar para trás. E, sem me preparar para a sua reflexão, o que acho que é importante dizer neste momento é percebermos o que temos de continuar a fazer no futuro. É continuar a preparar a equipa da melhor maneira, ajudá-la a ser cada vez mais forte e fazê-la evoluir nos detalhes que acho que podem torná-la mais forte para criar mais oportunidades e marcar mais golos», observou.

«Ao invés de fazer a reflexão de olhar para trás e ver o que fizemos em dois meses, é tentar perspetivar o que pode ser o futuro, continuar a fazer a equipa evoluir e ajudar os jogadores a evoluírem percebendo cada vez melhor as nossas ideias e estarmos sempre preparados para jogar da forma como temos jogado estes dois meses», sustentou ainda em conferência de imprensa.