Bruno Lage disse, nesta terça-feira, que o seu perfil enquanto treinador é de «agregar pessoas» e rejeitou comparações com Roger Schmidt, tendo em conta as boas exibições e vitórias desde que chegou ao clube, nesta segunda passagem.

«Não quero fazer comparações com o passado. O que posso dizer é que as primeiras ideias que passei aos jogadores de como quero que a equipa se posicione em campo. Vamos trabalhando em função do que vai acontecendo nos jogos, à base de análises de vídeo e reforçando os comportamentos que têm sido bons para nós», disse, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Atlético Madrid, para a Liga dos Campeões.

E completou: «Depois, sem comparar com ninguém, é o perfil de cada treinador. O meu é de juntar pessoas, agregar, com o objetivo sempre de tirar o melhor partido dos jogadores, preparando estrategicamente o jogo seguinte», explicou Lage.

Pondo o foco mais uma vez no coletivo em campo, Bruno Lage referiu-se ainda ao ambiente na Luz, que tem melhorado desde que entrou no comando técnico.

«Temos de aproximar-nos de quem nos apoia, que vai apoiar se se identificar com a equipa, se vir que a equipa representa os valores do clube. Isso é fundamental. Passar isso para todos, toda a gente que trabalha com os jogadores e os próprios jogadores transmitam os valores do clube aos mais novos», disse.

O Benfica joga com o Atlético de Madrid no Estádio da Luz, a partir das 20 horas, esta quarta-feira.