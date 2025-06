* Em Charlotte

Bruno Lage congratulou-se com a renovação de Nicolás Otamendi pelo Benfica e assumiu que em breve serão comunicadas mais decisões, mas não respondeu sobre a situação concreta de Renato Sanches, cujo empréstimo do PSG está a chegar ao fim e residem dúvidas sobre uma eventual continuidade do médio a quem o técnico das águias tem deixado repetidos elogios ao longo do Mundial de Clubes.

«Foi importante o que ele fez no último jogo, uma excelente exibição, e o que tem feito no Mundial. (…) Deu-nos a garantia de ter qualidade de bola, construções mais prolongadas e conseguir rodar o jogo de um corredor ao outro: foi assim que nasceu o primeiro golo e é isso que eu quero dos médios. Fez um bom jogo e vamos concentrar-nos no Mundial e quando tomarmos as decisões, vamos comunicá-las. Hoje comunicámos uma e em breve com certeza que iremos comunicar outras mais», apontou Lage na antevisão ao jogo com o Chelsea.

Lage abordou também a situação de Gianluca Prestianni, que tem sido mais utilizado no Mundial de Clubes e que tem lugar assegurado para 2025/26. «Próxima época? Está nos nossos planos. Tenho um plano para toda a gente e em particular para os jovens, que é fazê-los evoluir. Ele sabe o quanto trabalhámos com ele para fazer com que o seu jogo defensivo se aproximasse da qualidade ofensiva que tem. No último jogo ele partiu de um posicionamento para depois poder ligar o jogo e fazer movimentos verticais e colocar todo o seu talento ao serviço da equipa. Mas quando não temos bola, tem de ser mais um a trabalhar ao serviço da equipa. Fiquei muito satisfeito com os 45 minutos que ele realizou. Ajudou a equipa a fazer um bom jogo e a vencer. O mais importante é ele consolidar a sua evolução e que consiga confirmar a sua qualidade sempre que for chamado», rematou.