O treinador do Benfica, Bruno Lage, revelou esta terça-feira um pedido de desculpas ao árbitro do clássico ante o FC Porto, Artur Soares Dias, pela entrada em campo antes do último lance do jogo de sábado, um canto a favor dos encarnados.

Questionado pela posição do Benfica, que pediu no domingo árbitros estrangeiros para jogos da luta pelo título, Lage não quis comentar, mas falou depois do momento com Soares Dias.

«Terminou o jogo, cumprimentei o árbitro, o Artur Soares Dias. Após a minha conferência, cruzei-me com ele e tive oportunidade de pedir desculpas por ter entrado em campo e foi ele que me recordou que já tinha acontecido pela segunda vez, desta tinha de mostrar o cartão amarelo», afirmou Lage, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, com o Famalicão.

Lage foi ainda questionado pelas palavas ditas também após a derrota por 3-2 com o FC Porto, de que o Benfica saíra do duelo com «menos distância para o FC Porto… e com menos dentes».

«Foi apenas uma situação de referir que o Adel [Taarabt] perdeu o dente, não tem a ver com a questão do árbitro. O FC Porto tem isso patente na forma de jogar, a agressividade positiva nos duelos individuais e isso é algo que é positivo», respondeu, sobre o lance entre Marega e Taarabt, do qual o médio marroquino saiu maltratado após um choque com o maliano