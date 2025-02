Face às recentes lesões de Bah, Aursnes e Tomás Araújo, o jovem Leandro Santos vai ser titular pelo Benfica na deslocação aos Açores, para defrontar o Santa Clara, este sábado. A confirmação foi dada por Bruno Lage em conferência de imprensa.

«A opção para lateral-direito amanhã [sábado] é o Leandro. A gestão dele foi desde a minha entrada. Tentámos identificar um potencial jogador para cada posição. É uma das tarefas de um treinador do Benfica, em particular quando se tem esta formação e com o passado que tenho na formação, conheço bem o clube e a forma como trabalha. Identificámos muito bem em três mercados: internacional, nacional e na nossa academia. O jogador foi identificado, começou desde cedo a trabalhar connosco, passou a jogar mais tempo na equipa B e está pronto para jogar. Vai ser o titular amanhã [sábado] », disse Lage na antevisão à partida com os açorianos.

Leandro Santos, de 19 anos, já fez um jogo na equipa principal esta época, na Taça de Portugal, diante do Estrela da Amadora. Leva ainda 16 jogos na equipa B, um nos sub-23 e cinco nos juniores.

Relativamente a Tomás Araújo, o técnico dos encarnados disse: «Ainda não sabemos, vamos ter de analisar».

O Benfica joga este sábado com o Santa Clara, nos Açores, às 18h00. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.