Apesar do rendimento de altos e baixos do Benfica, Bruno Lage recusou que a equipa encarnada tenha «duas caras» e esteja mais motivada antes dos jogos da Liga dos Campeões.

O treinador das águias lamentou o calendário apertado e revelou que quer melhorar a organização ofensiva da equipa.

«Vejo sempre a equipa motivada e a tentar crescer na minha ideia de jogo. O treinador adversário [Adi Hütter] elogiou a nossa transição ofensiva, mas também quero e estou a trabalhar muito para que a equipa cresça noutros momentos, principalmente na organização ofensiva, na construção, para ter um maior controlo do jogo. Estamos em competição de três em três dias, temos de ter algum tempo de trabalho para assimilar processos e entender momentos do jogo, como o espaço onde está o adversário, o tempo do jogo, o resultado, enfim… levar tudo em consideração para tomar as melhores decisões», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Mónaco.

Minutos depois de Vangelis Pavlidis falar aos jornalistas, Lage deixou elogios ao avançado grego, que tem sete golos nas últimas cinco partidas, isto depois de um arranque de época com menor fulgor.

«Não mudou nada. Tem de estar disponível para ajudar a equipa, a função dele enquanto ponta de lança é marcar golos e é com esse objetivo que se sente desde o primeiro dia. Ele e os outros avançados trabalham muito para ajudar a equipa. Aquilo que pretendemos dos avançados é muito mais do que marcar golos. Era uma questão de marcar golos. O trabalho que tem vindo a fazer em prol da equipa, na organização defensiva, na forma como pressionámos, nas assistências para golo… agora está a viver um momento muito bom e esperamos que dê continuidade», vincou.

O Benfica defronta o Mónaco esta quarta-feira, a partir das 20h00, no Stade Louis II. Pode acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.