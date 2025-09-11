O Benfica recebe o Santa Clara após a paragem para os jogos das seleções e o onze dos encarnados poderá estar condicionado pelo tempo de recuperação dos jogadores. Dedic foi descartado, assim como Lukebakio, ambos lesionados. Bruno Lage, em conferência de imprensa, manteve ainda a dúvida por Otamendi e Ríos, mas confirmou Trubin na baliza. Além disso, projetou os regressos de Bah e Manu «para o final do ano».

Com a lesão de Dedic, quem vai ser o lateral-direito: Aursnes, Tomás Araújo ou Leandro Santos?

«Vou apostar num deles, em função da melhor estratégia para vencer o jogo. É uma lesão muito semelhante à que o Fredrik [Aursnes] teve no ano passado. Independentemente do tempo de paragem, é importante perceber qual será a evolução no dia a dia.»

Lukebakio sem condições para ir a jogo e onde pode jogar

«Ainda não está. (...) Foi desde o Mundial que falámos sobre isso. Tínhamos um alvo que não se concretizou por vários motivos. Ficámos sem o Di María e precisávamos de um ala. É um jogador de enorme qualidade, pode fazer mais do que uma posição e, claro, como ala direito.»

Otamendi e Ríos chegaram em cima da hora

«Amanhã de manhã vamos avaliar, sobretudo quem chegou ontem e os que amanhã fazem o terceiro dia pós-jogo.»

Regressos de Bah e Manu Silva

«Temos de atirar para o final do ano. São lesões de nove meses, estão a ter uma evolução dentro do que se esperava, mas temos de ter muita paciência.»

Samuel Soares tem mais jogos na Liga do que Trubin

«Estão a encarar com normalidade. O mais importante é eu saber o que estou a fazer. Não temos só dois bom guarda-redes, temos três com enorme qualidade. Quero que estejam sempre dispostos a jogar. O Samu jogou o último jogo e amanhã posso adiantar que vai começar o Trubin.»

Lage venceu o Santa Clara há um ano, no regresso ao Benfica

«É uma das curiosidades deste calendário. É uma boa memória, não tivemos uma entrada muito boa no jogo, sofremos um golo nos primeiros minutos. O Santa Clara é uma equipa muito bem organizada, que defrontámos três vezes no ano passado e mantém-se essa organização da equipa. Sabem muito bem o que fazer com bola, a forma como gostam de defender e pressionar. Vai ser um jogo muito exigente. Foco total em jogar ao mais alto nível, colocar imediatamente a cabeça no objetivo mais importante, que é vencer o campeonato. Treinámos hoje pela primeira vez desde a paragem todos juntos, muitos dos jogadores tiveram contacto com os outros colegas pela primeira vez. O mais importante é amanhã estarmos no nosso melhor e entrar com o pé direito neste novo ciclo, vencer os três pontos, que são muito importantes para o nosso objetivo maior, que é vencer o campeonato.»

Dificuldades do Benfica contra blocos baixos

«Para analisar a nossa exibição frente ao Alverca há dois momentos: quando estamos a jogar com 11 e quando estamos a jogar com dez. Com onze, fizemos dois golos, tivemos o controlo do jogo, podíamos ter feito o terceiro golo; há o outro lado, quando ficámos reduzidos a dez.

Há um momento de treino e de conhecer os jogadores, porque há jogadores que ainda não se conhecem. Os dois homens que já jogaram juntos na frente, o Ivanovic e o Pavlidis, já jogaram mais tempo juntos do que treinaram juntos. Há questões relacionadas com o tempo e estamos numa luta contra o tempo. Temos de olhar para a equipa e fazê-la crescer, ajudar os jogadores a crescerem de diversas maneiras, muitas vezes é só sentarem lado a lado ao pequeno-almoço para conversarem. Curiosamente, hoje um dos nossos jogadores que não fala inglês estava a pedir a um colega para dizer algo em inglês a outro.

Temos de ter paciência com essa fase do jogo no terço ofensivo, do bloco baixo. A bola tem de circular de pé para pé com qualidade, temos de conquistar espaço, enfim, há tanta coisa para fazer nesse momento. Isso só lá vai com tempo. Mas sinto que estamos num bom caminho. Estamos satisfeitos com o que fizemos no primeiro mês. Com a qualidade individual que temos, temos muito para crescer enquanto equipa.