Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, na conferência de imprensa após a derrota frente ao FC Porto, no clássico da 20.ª jornada da Liga:

«Chegámos ao intervalo com um resultado pesado, principalmente pela forma como sofremos os golos. Até ao golo as nossas linhas estiveram muito baixas a defender, a permitir que o FC Porto jogasse em largura e surgiu um belo golo. Chegámos ao empate e caiu do céu o segundo golo. A nossa equipa estava no bom caminho. No terceiro golo é o talento de Marega nestas situações, a aproveitar a profundidade. Sabíamos que o movimento dele ia ser por ali, mas ganhou a corrida ao Ferro... Fomos para o intervalo com um resultado penoso, mas a equipa recompôs-se, teve entrada muito forte na segunda parte, a tentar colocar em campo toda a sua qualidade. Com naturalidade fizemos 3-2 e fizemos uma boa segunda parte. Primeira parte mais forte do FC Porto, pela forma como pressionou e pela agressividade que colocou em campo. Podíamos ter chegado ao empate, mas isso não interessa agora. Há que dar os parabéns a quem ganhou. O Porto venceu. Saímos daqui com menos distância para o FC Porto... e com menos dentes [numa possível referência a um choque de Marega com Taarabt].»

[Sobre a ausência de Cervi] «Temos de tomar opções. No ano passado jogámos com Rafa e Pizzi nos corredores e vencemos por 2-1. Temos um plantel com enorme qualidade e podíamos ter optado por várias soluções. A equipa fez uma demonstração de equipa grande, com um ritmo muito alto. Demos boa resposta. Quer na qualidade, quer no ritmo do jogo fomos muito fortes ao longo dos 90 minutos.»

[Sobre os golos sofridos nos últimos jogos] «As análises são sempre em função de períodos curtos. Temos sofrido mais golos do que o normal. No entanto, continuamos a ser a equipa menos batida. Sabemos onde estão os problemas. Não são só visíveis para vós, mas já identificámos há muito.»