Bruno Lage, treinador do Benfica, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Santa Clara, da 22.ª jornada da Liga. Relativamente à partida, o técnico elogiou os açorianos, mas mostrou «otimismo» numa possível vitória.

«Estão a fazer um campeonato muito bom e a jogar em casa deles sabemos as dificuldades que podemos encontrar. Temos de estar no nosso melhor, frescos e com enorme ambição de vencer o jogo. Sabemos que vão jogar com uma linha de cinco, muito agressivos no ataque à profundidade e os homens da frente com dinâmicas muito boas. Temos de estar preparados, mas sinto que a nossa equipa dá-se bem a defrontar linhas de cinco. Estou bastante otimista relativamente ao jogo», disse em conferência de imprensa.

Relativamente ao apertado calendário, jogo com o Mónaco na quarta-feira e jogo com o Santa Clara no sábado, Lage relembrou que o Benfica nem vai ter as 72h mínimas de descanso.

«Não é tanto das viagens, mas também contam. O tempo que temos de intervalo entre os jogos… jogámos às 21h no Mónaco e vamos jogar às 17h nos Açores. Nem o mínimo, que são as 72h, vamos ter. Temos de olhar para todos os dados e escolher o melhor onze. Perceber quem está fresco e disponível para o jogo em função daquilo que é a estratégia», acrescentou.

O Benfica visita este sábado o terreno do Santa Clara, às 18h, na 22.ª jornada da Liga. Acompanhe tudo no Maisfutebol.