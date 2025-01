O treinador do Benfica, Bruno Lage, aproveitou o tema do mercado de transferências de inverno para elogiar a postura de Andreas Schjelderup. O técnico dos encarnados revelou que repreendeu o jovem norueguês por uma ocasião flagrante que desperdiçou na Taça da Liga diante do Sp. Braga, mas destacou o desempenho do jogador na final.

«É um facto que a abertura do mercado pode mexer com alguns jogadores. A mim, o que me compete, e acabei de falar com eles é que estejam disponíveis para jogar. O que eu quero deles são respostas como o Schjelderup teve, competente e séria. Tinha-o chamado à atenção sobre a forma como não fez o quarto golo frente ao Sp. Braga e ele apareceu ainda mais sério e comprometido e fez o golo da final. Têm de perceber que estou sempre atento ao trabalho deles e quero toda a gente pronta para ajudar. Quem quiser oportunidades, tem de fazer o que o Schjelderup fez», disse Lage, em conferência de imprensa.

Ainda sobre a janela do mercado de inverno, o treinador do Benfica voltou a mostrar-se intransigente em relação aos possíveis negócios para o clube da Luz. Quem quiser contratar terá de «vir com a carteira cheia».

«O desafio é para todos. Nós temos de estar sempre atentos no Benfica e as oportunidades de negócio são bem-vindas para ajudar. Se entrar alguém, tem de ajudar a equipa a ser mais competente. Hoje em dia, se uma oportunidade de negócio, sabem que têm de vir de carteira cheia, porque temos vários jovens que podem sair. Se for bom para o clube, é uma boa oportunidade de negócio», concluiu o Lage.