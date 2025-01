Bruno Lage em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota do Farense frente ao Benfica por 3-1, num jogo a contar para os «oitavos» da Taça de Portugal:

[Pouco descanso teve impacto no golo sofrido]

«É exigência de jogar com dois dias de intervalo com uma final tão disputada como aquela. Não estivemos bem no lance do golo do Farense apesar da primeira oportunidade ser nossa. Tentámos um bocadinho na emoção virar o resultado. Tivemos uma conversa importante no balneário, dois ajustes que foi colocar o Zeki [Amdouni] mais como ponta de lança ao lado do Arthur [Cabral] e puxar o Schjelderup e o Fredrik [Aursnes] para dentro. Manter os dois laterais abertos mas fundamentalmente entender como se joga aqui. Na primeira parte procurámos muito a linha de fundo e o Farense com uma linha de cinco não nos deu espaços. Por vezes não é fácil jogar num campo de dimensões largas para este. Começar a partir do meio meio-campo fazer os nossos movimentos. Tivemos uma entrada mais forte na segunda parte. A chegada à área foi mais forte, a circulação também. Os jogadores perceberam muito bem o que queríamos em termos de largura. Acabámos por ser justos vencedores.»

[Alterações ao intervalo]

«Era manter os dois entrelinhas, porque como o Farense tinha cinco defesas no meio só sobravam dois. A partir daí, dar sequência. Os espaços não estavam a abrir. Por isso é importante entender como jogar no São Luís.»

[Sabe qual a lesão de Di María]

«Ainda não. Foi uma ligeira queixa e resolvemos trocar de imediato.»

[Schjelderup renasce na equipa]

«Não sei se renasce. Sei é que o Andreas começou a jogar connosco. Já está no Benfica há algum tempo. Aquilo que sinto é que o lançamos no momento certo. Aktürkoglu fez várias boas exibições quando chegou e agora temos uma alternativa muito válida que é o Andreas. Agora temos dois que sabem jogar entrelinhas e com golo na mesma posição. Sou um treinador feliz.»

[Mercado de transferências]

«Falamos na conferência.»