Bruno Lage, treinador do Benfica, recusou comentar, na antevisão à Supertaça, a transferência de Franjo Ivanovic, mas elogiou o jogador que já está em Portugal, como o país todo já viu, e ainda não foi anunciado. De resto, e numa altura em que se aproximam as eleições no Benfica, Bruno Lage garantiu que não se quer meter, mas deixou bem claro que há uma linha que já estabeleceu: não vai perdoar faltas de respeito aos seus jogadores.

«Sobre o Ivanovic, é um jogador que eu conheço muito bem, mas ainda não é jogador do Benfica.»

Benfica diferente esta época?

«Não é. Nós estamos sempre à procura da construção e da evolução de algo. Nós falamos ao longo do ano que sentimos que havia momentos do jogo em que tínhamos que evoluir e que estes momentos do jogo não evoluíram apenas com treino. Tínhamos que fazer algo mais para fazer essa evolução no jogo e no momento do jogo que é aquilo que nós queríamos. Uma, já se falou noutra pergunta, ao Fredrik, sobre a agressividade. A outra é o controlo do jogo como um todo. Acho que já demos, principalmente na primeira parte, demos mostra daquilo que esta equipa pode crescer nesse momento. Agora é como digo, é o Sporting é o nosso maior adversário.»

Bruno Lage fora de 'politiquices'

«Olha, eu tenho plena consciência dos tempos que vem, e até em jeito de brincadeira posso dizer que sei muito bem qual vai ser o 'estado do relvado' nos próximos jogos. Como foi no ano passado, vou tentar não entrar num lado político, mas há uma linha que eu vou traçar desde já, independentemente de quem seja, se houver algum ataque aos meus jogadores e à minha equipa, eu não vou deixar passar essa linha.»

Jogar com a equipa B

«Sobre a data do jogo, a única coisa que me preocupa é a saúde dos nossos jogadores, e isso preocupa desde a primeira hora. Nós nestas duas primeiras semanas, infelizmente já perdemos dois jogadores por lesão. É difícil para mim, enquanto treinador, olhar para um miúdo como é o Nuno Félix, e ter de dizer que tem uma lesão prolongada e que não vai jogar. Trabalhou quase toda a sua juventude para aqui chegar.»