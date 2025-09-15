O Benfica recebe o Qarabag na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, num jogo marcado para as 20 horas de terça-feira. Em conferência de imprensa de antevisão, o treinador dos encarnados, Bruno Lage, lançou o jogo, falando da motivação e vontade da equipa e também da evolução defensiva e ofensiva no jogo:

Abordagem ao jogo com o Qarabag:

«Sinto a equipa motivada em voltar a dar a imagem que demos nos quatro jogos internacionais que fizemos esta época, uma equipa com vontade enorme de voltar a repetir os bons jogos do ano passado na Champions e é o grande objetivo do jogo de amanhã: vencer, jogar bom futebol e oferecer, uma vez mais, aos nossos adeptos, uma grande noite europeia.»

Como está a equipa, se o empate com o Santa Clara afetou e o que é que não pode fazer neste jogo:

«Quem treina o Benfica sabe da exigência estratosférica que temos. Temos de jogar bem, não basta só ganhar títulos. Por isso, depois de um mau resultado, os jogadores e a equipa não podem ter tempo para olhar para trás. Temos um longo caminho enquanto evolução do nosso jogo. Nós falávamos do ano passado e posso entrar por aí na perspetiva do treinador e falando em termos ofensivos. Porque, em termos defensivos, rapidamente voltámos aos índices do ano passado. Principalmente, somos uma equipa muito forte, talvez uma das melhores da Europa a pressionar a saída de bola na construção do guarda-redes. Na transição defensiva somos muito mais agressivos desportivamente do que o que éramos. Ofensivamente, estamos a trabalhar muito e a tentar resolver uma questão que tínhamos no ano passado: na construção do jogo, a partir dos guarda-redes, dos centrais, a nossa ligação pelos médios, o controlar o jogo mais com bola e temos um espaço enorme para evoluir, fundamentalmente no terço ofensivo. Temos de criar mais dinâmicas, movimentos, colocar os nossos melhores jogadores em posições de finalização, criar mais situações e marcar mais golos. À medida que vamos tendo oportunidade para treinar vamos trabalhar nesse sentido.»

Se espera um Qarabag em bloco baixo e se isso gera preocupações após o empate com o Santa Clara:

«O Santa Clara sabe fazer este jogo muito bem, o Vasco [Matos] está a fazer um trabalho fantástico. Vejam o registo com os três grandes e a forma de jogar. Se eu pedir, aos meus jogadores, para terem aquele posicionamento, eles não vão fazer. Do que eu vi do adversário, vi o jogo que fizeram esta época com o Ferencváros, fui à procura de jogos internacionais, vi os da época passada com o Lyon, com o Olympiacos e é uma equipa com um posicionamento diferente, por isso acredito que a estratégia e o jogo serão diferentes.»