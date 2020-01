Bruno Lage espera «um jogo diferente» daquele que teve com o Paços de Ferreira na primeira volta do campeonato. O treinador do Benfica deixou ainda um alerta tendo em conta a necessidade de concentração absoluta para a segunda fase da Liga.

«O Paços está a atravessar um bom momento, não espero um jogo igual ao da primeira volta, mas sim um jogo como o do Tondela na época passada», disse Bruno Lage, com vista ao facto de já não ser Filó no comando técnico pacense, mas sim um velho conhecido.

«Conheço bem o Pepa, vai tentar contrariar a nossa iniciativa, vai procurar pressionar a nossa construção e com bola vai procurar o golo. É uma equipa com uma boa dinâmica», declarou.

Lage frisou de seguida: «Apesar de termos sete pontos de vantagem, temos de lembrar que estávamos nessa mesma posição na época passada. Temos de entrar a mil na segunda volta.»